“منشآت” تنظم جولة التجارة الإلكترونية في منطقة حائل غداً ‏

المناطق_واس
تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية غداً، “جولة التجارة الإلكترونية” بمنطقة حائل ، التي تستهدف رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع القائمة والافكار الريادية، بحضور عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، وتستمر ليومين، بمقر غرفة حائل.
وتهدف الجولة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعرف على أبرز الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئة، وكذلك التعريف بالتجارة الإلكترونية والإسهام في تمكين المستفيدين منها، وتزويدهم بجميع المهارات اللازمة؛ لتأهيلهم للمنافسة في السوق، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.
وتتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية الإرشادية والاستشارية والمعسكرات التدريبية المختصة، إضافة إلى المعرض المصاحب الذي يجمع أبرز الجهات الحكومية والشركاء الممكنين في قطاع التجارة الإلكترونية وتطوير قدرات رواد الأعمال ودعم توجه المملكة عالمياً وتعزيز مكانتها.