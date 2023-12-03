“منشآت” تنظم جولة التجارة الإلكترونية في منطقة حائل غداً ‏

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تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع ‏مجلس التجارة الإلكترونية غداً، “جولة التجارة الإلكترونية” بمنطقة ‏حائل ، التي تستهدف رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع القائمة ‏والافكار الريادية، بحضور عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية ‏والخاصة ‏والمستشارين والخبراء، وتستمر ليومين، بمقر غرفة ‏حائل.‏

وتهدف الجولة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم ‏أصحاب ‏المنشآت ‏الصغيرة والمتوسطة في التعرف على أبرز ‏الخدمات ‏والفرص التي تقدمها ‏الهيئة، وكذلك التعريف بالتجارة الإلكترونية والإسهام في تمكين ‏المستفيدين منها، وتزويدهم بجميع ‏المهارات اللازمة؛ لتأهيلهم للمنافسة ‏في السوق، والإجابة على ‏تساؤلاتهم واستفساراتهم‎.‎

وتتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات ‏الحوارية ‏الإرشادية والاستشارية والمعسكرات التدريبية المختصة، ‏إضافة إلى المعرض المصاحب الذي يجمع أبرز الجهات الحكومية ‏والشركاء الممكنين في قطاع التجارة الإلكترونية وتطوير قدرات رواد ‏الأعمال ودعم توجه المملكة عالمياً وتعزيز مكانتها. ‏