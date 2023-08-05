“منشآت” تنظِّم دورات تدريبية في التسويق وصناعة المحتوى الإبداعي لرواد الأعمال

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نظَّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حُزمةً من ورش العمل التدريبة المتخصصة في التسويق والتعامل الإعلامي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، وذلك في كل من الرياض وجدة والخبر.

وتهدف هذه الدورات إلى تطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في صناعة المحتوى الإبداعي والتعريف بأهم الأدوات التي تدعمهم في الترويج لمشاريعهم الناشئة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقدمت منشآت من خلال ورش العمل التدريبية العديد من النماذج التسويقية والأدوات الإعلامية لرواد الأعمال المشاركين، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مبيعات منتجاتهم، وخلق بيئة تواصلية مستمرة مع عملائهم المحتملين، وذلك من خلال تفعيل دور الرسائل الاتصالية والتسويقية، وابتكار العديد من الحلول التسويقية للمشاريع الناشئة.

وشارك أكثر من 120 مستفيداً من رواد الأعمال في 4 ورش عمل تدريبية قدمتها “منشآت” الأسبوع الماضي ضمن مبادرة الإعلام الريادي، حيث ركزّت على عدد من المحاور منها كيفية الظهور الفعّال لرواد الأعمال عند الحديث والتسويق لمشاريعهم أمام المستثمرين، مع العمل على تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعريف بمشاريعهم الريادية عبر طرق احترافية ومبتكرة، ومواكبة أبرز التقنيات الإعلامية في هذا المجال.

يذكر أن “منشآت” تعمل على تقديم كافة الحلول والتسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تعزيزاً لمشاركتهم في تنمية الناتج المحلي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.