“منشآت” تُنفّذ فعاليات لدعم رواد الأعمال بالمدينة المنورة في قطاع العقار وقطاع الاتصالات والمعلومات

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نفَّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة أمس، فعالية “مسار العقار” وذلك ضمن الفعاليات والبرامج التي ينفذها المركز، لدعم رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت، والتعريف بالخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

وتضمنت الفعالية جلسات استشارية وإرشادية، ولقاءً للتعريف بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تمكين المنشآت العاملة بالقطاع العقاري، واستعراض أبرز العوامل الرئيسة لنجاح الاستثمار في قطاع العقار، وتجارب ناجحة في القطاع العقاري.

من جانب آخر يعقد المركز فعالية بعنوان “تأثير النمو المتسارع في قطاع الاتصالات والمعلومات على القطاعات الأخرى” الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف الـ 16 من شهر مايو الجاري.

وتقدم مراكز دعم المنشآت العديد من الأنشطة المتخصصة في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لدعم المنشآت ورواد الأعمال من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة، لمساعدة رواد الأعمال والتجار، لبدء مشاريعهم ولتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.