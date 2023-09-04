“منشآت” شريك معرفي في مؤتمر Seamless للتجارة الإلكترونية

المناطق_ واس

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في مؤتمر Seamless المتخصص في التقنيات المالية الداعمة لأنشطة التجزئة الحديثة والتجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك خلال الفترة 4 – 5 سبتمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتقدم “منشآت” بصفتها شريك المعرفة في المؤتمر مجموعة من ورش العمل والجلسات الإرشادية والاستشارية للمستفيدين من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى “منشآت” إلى تقديم حزمة من البرامج المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، من أبرزها: كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع تجاري، وتسليط الضوء على آلية عمل أبرز الأسواق الوطنية الرائدة، إلى جانب التعريف بأساسيات التسويق الرقمي للمشاريع الريادية، والحديث عن المبادرات التي تقدمها الهيئة لرواد ورائدات الأعمال؛ بهدف تعزيز نمو منشآتهم واستدامة أعمالهم.

كما تستعرض الهيئة في جناحها بالمؤتمر “أدلة تشغيل المتاجر”، التي تهدف إلى توعية رواد الأعمال بجميع مراحل المشروع، منذ نشوء الفكرة وحتى مرحلة تطويرها وتشغيلها، يتضمن ذلك تفصيلاً بالمعلومات الهامة والإجراءات الحكومية والمتطلبات الفنية بما يشمل التراخيص الحكومية، والأدوات والموارد اللازمة لافتتاح وتشغيل المشروع التجاري بمختلف الأنشطة.

وتحرص “منشآت” من خلال مبادراتها المختلفة على تعزيز مجال التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جميع الإمكانيات المقدمة لهم؛ دعماً للاقتصاد المحلي، من خلال توفير بيئة جاذبة لرواد ورائدات الأعمال والمستثمرين.