منصة أبشر.. أبرز الأسئلة وأهم الخدمات

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طرح الحساب الرسمي لمنصة أبشر بعض أهم وأبرز الأسئلة الموجهة من الجمهور عن خدمات المنصة، والتي تسعى لكشف مزيد عن المنصة وحزمة الخدمات التي تقدمها، وكيفية الحصول عليها بمنتهى السهولة، ودون أي تعقيدات.

ومن هذه الأسئلة المتكررة باستمرار.

أبرز الأسئلة

ما مدة السماح قبل إصدار الإقامة للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة؟

فترة السماح هي 90 يومًا من تاريخ دخول العمالة المنزلية للمملكة، ويتم إصدار الإقامة خلال هذه المدة.

هل أستطيع تفعيل هويتي الرقمية في منصة أبشر عن طريق زيارة مكاتب الأحوال المدنية؟

نعم يمكن ذلك في حال عدم قبول البصمة من أجهزة الخدمة الذاتية.

كيف يتم طلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف من خلال منصة أبشر؟

يمكن ذلك من خلال الدخول على منصة أبشر، اختيار مواعيد، الأحوال المدنية، حجز موعد، إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف.

كيف يتم تعديل المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر؟

الدخول على منصة أبشر وكتابة “تواصل” في محرك البحث، الضغط على طلب جديد، اختيار خدمات السجل المدني، تعديل المؤهل الدراسي وإرفاق المستندات المطلوبة.

كيف يتم الاستعلام عن تقارير أبشر السابقة؟

الدخول على منصة أبشر، اختيار خدمات من تبويب خدماتي، اختيار الخدمات العامة، اختيار خدمة تقارير أبشر، عرض التقارير السابقة.

تقدم منصة أبشر كل الخدمات التي تسهل الإجراءات الرسمية على المواطنين، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.

شروط تجديد الإقامة إلكترونيًا عبر أبشر

سريان جواز سفر العامل.

سداد المخالفات المرورية للعامل.

سداد رسوم الخدمة.

عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 سنة أو أكبر.

يجب أن يكون العامل داخل المملكة العربية السعودية.

وجود تأمين طبي ساري للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة).

ألا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.

خطوات إصدار جواز السفر السعودي للتابعين عبر أبشر

يحدث ذلك بالخطوات التالية: