منصة “إحسان” تتولى طلبات الأضاحي عن المضحّين لتوزعها على مستحقيها

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تتيح المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الفرصة لتلقي وكالة المضحّين لذبح الأضحية عنهم، حيث بدأت باستقبال طلبات الأضاحي للعام الرابع على التوالي عبر منصة وتطبيق “إحسان” بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) لتتولّى توزيعها كاملة إلى مستحقيها، وذلك في إطار سعي المنصة إلى تمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره في سبيل تسهيل وتسريع عمليات التبرع على أهالي الخير.

وقد جاء برنامج الأضاحي تسهيلاً لأداء النسك رقمياً على المضحين والحجاج عبر تقديم طلبات الأضاحي والصدقات وتوكيل المنصة بإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي، كما أوضحت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات يسيرة ومتابعة حالة الطلب عبر المنصة أولاً بأول وستصل للمضحي رسالة عند تنفيذ الأضحية أو الهدي.

وقد استقبلت المنصة خلال موسم الحج العام الماضي أكثر من 75 ألف أضحية بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 54 مليون ريال، كما يتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين عدة خدمات، منها: الأضحية والهدي خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل: الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

يُشار إلى أن منصة إحسان تأسست بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وتحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة أثمرت وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 7 مليارات و500 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف المجالات الخيرية، بالإضافة إلى لجنة شرعية تتأكد من امتثال جميع الخدمات والمشاريع الخيرية المتاحة عبر المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ مما أسهم في تعزيز موثوقية التبرع وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.