منصة “المطار” السعودية للسفر تتعاون مع Snap لمكافأة المشجعين خلال بطولة كأس العالم FIFA

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عقدت شركة “المطار”، وهي وكالة سفر سعودية عبر الإنترنت، شراكة مع Snap للتواصل مع مشجعي كرة القدم ومكافأتهم خلال بطولة كأس العالم FIFA لكرة القدم 2022.

وستستفيد شركة “المطار” من تقنية الواقع المعزز التي تتيحها Snap للتفاعل مع المشجعين من خلال عدد من عدسات الواقع المعزز المختلفة. تهدف هذه الشراكة في المقام الأول للمساهمة في تحقيق مستهدفات السياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر التسويق للوجهات المتميزة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإحدى أهم هذه المنصات المتفاعلة وبقوة مع الشباب هي Snapchat. كما سيتم عرض مسابقات تفاعلية مذهلة وتقديم هدايا وجوائز قيّمة خلال فترة كأس العالم وبعد انتهائه.

وبهذه المناسبة، تحدث فيصل الراجحي رئيس شركة المطار: “إن معظم السعوديين هم من محبّي كرة القدم وعشاق المنتخب الوطني، كما أنهم شغوفون بالتكنولوجيا وخاصة Snapchat. يتيح لنا العمل مع Snap الاحتفال بهذا الحدث الكروي مع هؤلاء المشجعين واستكشاف الفرص المتاحة للاستفادة من سوق السفر عبر الإنترنت في السعودية”.

وأضاف الراجحي: “تفاعلنا مع أكثر من ٣ مليون مستخدم في تطبيق المطار لإيصال الرسائل المشجعة للمنتخب السعودي، مما سيساهم في جذب الانتباه للرسائل التسويقية لسوق السياحة الداخلية، وهو ما يتناسب مع دور شركة المطار الحائزة على الجائزة العالمية كأفضل تطبيق سياحي في المملكة من جوائز السفر العالمية لعام 2022”.

من جانبه، قال عبد الله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي في شركة Snap Inc.: “تُعد بطولة كأس العالم FIFA لكرة القدم 2022 التي ستُقام في قطر مناسبة تاريخية وفرصة رائعة للتفاعل مع جمهورنا السعودي الكبير من خلال تقنية الواقع المعزز والبرامج المتاحة على Discover. ستكون ’المطار‘، المنصة المبتكرة للسفر عبر الإنترنت، و الشريك المثالي لنا لمشاركة فرحة وشغف كرة القدم واستكشاف طرق جديدة لزيادة حماس مشجعي كرة القدم على Snapchat”.

واحتفالاً ببطولة كأس العالم FIFA 2022 ومن خلال شراكتها مع شركة “المطار”، ستوظّف Snapchat ابتكاراتها في تقنية الواقع المعزز لإطلاق سبع عدسات للتواصل مع 20 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية وإتاحة المجال لهم لمتابعة البطولة، حيث ستركز بعض العدسات على دعم المنتخب السعودي، في حين أن البعض الآخر سيمكن مستخدمي Snapchat من الحصول على تجارب غامرة تجعلهم يشعرون وكأنهم في قلب الحدث.

وحالياً، يعد مجتمع “الجيل زد” الأكثر تفاعلاً ومشاهدة لمحتوى الرياضة وكرة القدم على Snapchat بشكل يومي؛ إذ يفوق عدد مستخدمي Snapchat الـ 340 مليون شخص يومياً، يتفاعلون مع محتوى متنوع وتجارب الواقع المعزز المبتكرة التي تجعل عشاق كرة القدم أقرب إلى الحدث. وتظهر الأبحاث أن 55% من مستخدمي Snapchat يشاركون مواضيع متعلقة بالرياضة على المنصة، بينما يتواصل 58% منهم مع محتوى متعلق بالرياضة.

نبذة حول “المطار”:

تُعدّ “المطار” شركة سفر إلكترونية سعودية رائدة تعمل على تقديم خدمات السفر والبيانات والمصادر المتعلقة بالسفر إلى أي مكان حول العالم. وتتيح الشركة للعملاء إمكانية القيام بحجوزات الفنادق والرحلات الجوية والشقق الفندقية والباقات السياحية المتنوعة، والحصول على معلومات تفصيلية حول المئات من الوجهات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تقديمها لأهم النصائح والإرشادات حول المكان الذي ترغب بزيارته.

صُممت خدمات وبرامج السياحة والسفر التي تقدمها منصة “المطار” خصيصاً لتتناسب مع احتياجات العملاء من عائلات وأفراد. وتحرص المنصة على توفير رحلات ممتعة لمواطني المملكة العربية السعودية بالشكل الذي يصون العادات والتقاليد العريقة، وتهدف إلى تمكين عملائها وتحقيق الفائدة لهم وبذل أقصى جهودها لتزويدهم بأفضل الخدمات في مجال السفر والسياحة على الإطلاق.

نبذة عن Snap Inc.

تؤمن Snap بأهمية الكاميرا في تحسين نمط حياة الناس وأسلوبهم في التواصل. وتسهم الشركة في تعزيز التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع اللحظات والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات مع أحبائهم. وترتكز أعمال الشركة على ثلاثة منتجات رئيسية وهي: Snapchat، تطبيق المراسلة المرئية الذي يهدف إلى تعزيز الروابط ما بين الأصدقاء والعائلة والعالم؛ وLens Studio، منصة الواقع المعزز التي تدعم محتوى الواقع المعزز عبر Snapchat والخدمات الأخرى؛ وSpectacles، نظارات الواقع المعزز. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: snap.com.