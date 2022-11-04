منصة تويتر تبدأ الجمعة عملية تسريح كبرى لموظفيها

وقالت الشركة للموظفين “نحن ندرك أن هناك عدداً من الأفراد الذين قدّموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن مع الأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل”.