منطقة “آسيا الصغرى” بجدة تفتتح جناح وايت بيتش

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افتتحت منطقة “آسيا الصغرى”، المقامة حالياً ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، جناحها الجديد “وايت بيتش” في منطقه حية مغمورة بالمطاعم والألعاب والفعاليات، وذلك بعد أن لاقت المنطقة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الأهالي والزوار والسيّاح.

وترمز تسمية “وايت بيتش” إلى المكان الترفيهي والمقصود بالشاطئ الأبيض، من خلال محاكاة البحر المليء بالكور البيضاء والرمل الأبيض، ومشاهدة طائر الفلامنجو داخل الفعالية، حيث إنه ولأول مرة في السعودية تقام هذه الفعالية بتصاميم عصرية تنقل الزائر إلى أجواء مبهجة وحماسية وعيش تجربه فريدة من نوعها.