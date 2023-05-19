منطقة القصيم تنجح في زراعة الفواكة الاستوائية

المناطق_القصيم

تزخر منطقة القصيم بمقومات طبيعية للزراعة و توفر التربة الصالحة والمياه الجوفية والتي تعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة.

ووصلت المنطقة إلى مراحل متقدمة في تطوير و زراعة الفواكة الاستوائية في عدد من المزارع المنتشرة بالمنطقة، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث نجح المزارعون بالقصيم في زراعة العنب والتين والرمان والتوت والفراولة.

كما نجحت زراعة الخوخ في المنطقة والتوسع بزراعتها على نطاق واسع بشكل كبير، حيث تنتج أحد مزارع الخوخ بالقصيم أكثر من 150 طناً سنوياً ذات الجودة العالية على مساحة 500 ألف م٢ بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 5 ملايين ريال.

ويحرص المزارعون على ري مزروعاتهم بطرق حديثة عبر الري بالتنقيط والبعد عن هدر المياه، كما أن تلك المزارع أسهمت بوجود فرص عمل للسعوديين، و فرص تجارية جديدة عبر نقل المنتجات أو الإشراف أو العمل المهني التقني عليها.

وتهدف مثل هذه التجارب الناجحة إلى نشر ثقافة زراعية جديدة عبر التنوع في المنتجات، وعدم الاقتصار على منتج واحد، بل العمل على تجارب متنوعة لعدد من المنتجات، ونقلها إلى المزارعين والاستفادة منها؛ بهدف الوصول إلى مراحل الاكتفاء بالمنتجات المحلية داخل الأسواق .