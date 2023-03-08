منطقة اليورو تفشل في النمو بالربع الأخير من 2022

وعلى أساس سنوي، عدلت البيانات نمو المنطقة بالخفض إلى 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1.9 بالمئة.

ومن جهة أخرى، عدلت هيئة الإحصاء الأوروبية النسبة الخاصة بنمو التوظيف في المنطقة إلى 0.3 على أساس ربعي في نفس الفترة، مقابل قراءة سابقة عند 0.4 بالمئة.