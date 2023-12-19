منظمة إنقاذ الطفولة تطلق حملة (أوقفوا الحرب الآن)

المناطق-واس

أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان، حملة (أوقفوا الحرب الآن)، من خلال إضاءة واجهة فندق لو رويال، بعبارات “وقف إطلاق النار الآن”، و”أوقفوا الحرب على الأطفال”.

وأوضحت المنظمة أن إضاءة هذا المعلم في العاصمة الأردنية هو جزء من مجموعة لأنشطة متعددة أطلقها تحالف واسع من المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية حول العالم، التي يصل عددها لنحو 800 منظمة في اليوم العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار، الذي تمت الدعوة إليه في هذا اليوم 18 ديسمبر.

كما شهدت العديد من العواصم ودول العالم فعاليات لحث قادة العالم على الدفع نحو قرار فوري لوقف إطلاق النار؛ عبر إظهار قوة الصوت العالمي الجماعي لحماية الأرواح من الصراع المدمر في غزة.

وطالبت المنظمة قادة العالم باتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار، وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أصبح الوضع فيه غير محتمل مع استشهاد قرابة العشرين ألف فلسطيني منهم نحو 8 آلاف طفل.