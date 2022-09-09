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منظمة الأرصاد الجوية تؤكد أن الإجهاد المائي يؤثر على 250 مليون شخص في أفريقيا

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 1:18 صباحًا

المناطق_واس

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على قرابة 250 مليون شخص في أفريقيا.
وسلطت المنظمة الضوء في تقرير أصدرته اليوم بعنوان “حالة المناخ في أفريقيا 2021″، على الإجهاد المائي والأخطار المتصلة بالمياه، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن أفريقيا تعد مصدراً لنحو 2 إلى 3 في المئة فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعاني، بشكل غير متناسب، من الآثار المترتبة على ذلك.

وتسجل بعض مناطق أفريقيا ارتفاع منسوب مياه البحار بأسرع من المتوسط العالمي بمقدار مليمتر واحد سنوياً، مما يؤدي إلى تفاقم خطر الفيضانات الساحلية الشديدة.
كما ألقى التقرير بالضوء على تزايد اضطراب أنماط الأمطار الذي أدى إلى أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ أكثر من 40 عاماً، وفيضانات مدمرة في مناطق جديدة من القارة بوتيرة أكثر تكراراً.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 9 سبتمبر 2022 - 1:18 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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