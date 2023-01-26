منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين ومخيمها

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أدت هذا اليوم إلى استشهاد ثمانية مواطنين فلسطينيين، إضافةً إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطرة.

وحملت المنظمة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد امتداداً لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.