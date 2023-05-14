منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً لإثراء مشروع خطة عمل لذوي الاعاقة

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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة في 21 و 22 من مايو 2023، اجتماعاً لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية للدول الأعضاء لمناقشة وإثراء مشروع خطة عمل المنظمة لذوي الاعاقة، تمهيداً لعرضه على المؤتمر الوزاري الثاني حول التنمية الاجتماعية الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في 5 و 6 من يونيو 2023 في القاهرة.

وسيشارك في الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك ممثلون لأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية وقرارات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وخاصة القرار رقم( 4 / 49-ث )، بشأن الشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، الصادر عن دورته التاسعة والأربعين في نواكشوط.