منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية

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وقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية والعلاقات البناءة طويلة المدى في مجالات العلوم والتعليم العالي.

ويتولى الجانبان -بموجب هذه المذكرة- تنفيذ ودعم مشاريع وبرامج مشتركة من شأنها تعزيز التفاعل بين المنظمات العلمية ومؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات، بما في ذلك تدريب الطلاب ومشاريع تعليمية وبحثية مشتركة في كل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية.

وقع المذكرة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير عسكر موسينوف، وعن وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية نائبة وزير العلوم والتعليم العالي إيرينا بوشارنيكوفا.