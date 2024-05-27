منظمة التعاون الرقمي تطلق العدد الأول من مجلة الأعمال EconomiX لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية في الاقتصاد الرقمي

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أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، -وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي-، عن إطلاق مجلة EconomiX المتخصصة بتقديم رؤى من وجهة نظر مختلفة حول الطرق التي يمكن للدول والمؤسسات من خلالها اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي لتحفيز التحول الرقمي على مستوى العالم، وذلك من خلال الدمج بين الرؤى الواردة من أصحاب المصلحة المختلفين من القطاعين العام والخاص والأكاديميات والمنظمات الدولية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي والدول الأخرى، حيث يشجع محتوى المجلة القراء على تبني التغيير كمحفز للتحول الرقمي داخل الاقتصاد الرقمي.

وتغطي المجلة في عددها الأول الذي يركز على “تسريع النمو الاقتصادي عبر الذكاء الاصطناعي” مجموعة من الموضوعات التي تشمل الأخبار العالمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتحديثات من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، ومقالات خاصة حول ” تطوير نماذج أعمال جديدة للذكاء الاصطناعي” و”الارتقاء بالمهارات الرقمية لتعزيز وظائف المستقبل”.

وإلى جانب العديد من المقابلات الحصرية من أبرزها مقابلة مع معالي وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في جمهورية نيجيريا الاتحادية الدكتور بوسون تيجاني، ومعالي وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية روندا بولا إنغابير، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، تقدم المجلة مقالات ومقابلات مع مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء والرؤساء التنفيذين والمتخصصين في مجال التقنية والاقتصاد الرقمي.

وفي تعليقها، قالت رئيس نمو الأسواق الرقمية في منظمة التعاون الرقمي منال البندي: “تمثل مجلة EconomiX حافزًا للتغيير والتمكين في خضم الثورة الرقمية، حيث تعمل على تقليص الفجوة الرقمية من خلال تركيزها المتخصص على البعد الاقتصادي للتقنية كركيزة أساسية لدفع وتحقيق نمو اقتصادي شمولي ومستدام وتستعرض المجلة الرؤى حول كيف يمكن للمجتمعات والشركات والحكومات التعاون بشكل هادف لتمهيد الطريق نحو تحقيق الازدهار الرقمي للجميع.

وأضافت: رؤيتنا من خلال هذه المجلة هي تقديم منصة تعزز مشاركة المعرفة والابتكار والإلهام، وتعكس تفانينا في تعزيز التعاون لتنمية الاقتصاد الرقمي العالمي”.

وتهدف المجلة إلى تزويد قرائها بالرؤى المتعلقة بالتحول الرقمي من خلال تسليط الضوء على أبرز الموضوعات الحيوية في الاقتصاد الرقمي، مثل صُنع السياسات وتحول البيانات والتحديثات الرقمية وتمكين المرأة والقيادة الفكرية، إلى جانب تقديم رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات الخبراء ودراسات الحالة لإحداث تغيير إيجابي في مشهد التحول الرقمي وتعزيز فهم كيفية الاستفادة من التحول الرقمي لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

وتُعد مجلة EconomiX منصة متخصصة في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي تهدف إلى تمكين التغيير من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والازدهار الاجتماعي وتحفيز الابتكار. وتقدم المجلة الاتجاهات والابتكارات العالمية وتدعو إلى التحول الرقمي الشامل، وتعزز مجتمعًا من القادة الذين يشكلون المستقبل الرقمي. وتسلط الضوء كذلك على مبادرات منظمة التعاون الرقمي المؤثرة وتستعرض قصص النجاح. ومن خلال توفرها بصيغة رقمية ومطبوعة، تُمثل المجلة مصدراً فعالاً للراغبين بإحداث تأثير كبير في المجال الرقمي.

ويمكن قراءة مجلة EconomiX من خلال الرابط التالي https://www.dco.org/economix .