منظمة الجمارك العالمية تعلن انتخاب “منيرة الرشيد” لرئاسة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات حول العالم

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أقرت المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات في منظمة الجمارك العالمية انتخاب الأستاذة منيرة بنت خالد الرشيد، لرئاسة شبكة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات للعامين المقبلين (2025-2026م)، كأول امرأة عربية تتولى هذا المنصب، حيث جاء الإعلان خلال الاجتماع العالمي الواحد والثلاثون للمكاتب الإقليمية، الذي عُقد مؤخرًا بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي هذا الانتخاب بعد تولي الأستاذة منيرة خالد الرشيد، منصب نائب الرئيس إضافةً إلى منصبها حاليًا كمديرة للمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط (RILO ME) بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث جاء انتخابها نظيرًا لإسهامات المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط في تحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، إضافةً إلى تمثيل (11) مكتب محلي تابع لإقليم الشرق الأوسط لدى المنظمة في جميع الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، والمتابعة والإشراف على المكاتب المحلية التابعة للإقليم؛ وذلك للاطلاع على سير وتقدّم الأعمال، وتقديم الدعم اللازم والتعاون الفعال مع المكاتب المحلية في الإقليم والمكاتب الإقليمية النظيرة ومنظمة الجمارك العالمية وجهات إنفاذ القانون الأخرى؛ وذلك لتعزيز سبل التعاون إلى جانب تقديم ورش عمل تدريبية للمكاتب المحلية على أنظمة مكافحة التهريب الجمركي وتطبيقاتها؛ في سبيل رفع جودة البيانات المرتبطة بمكافحة التهريب، ولإرساء قاعدة بيانات موثوقة لمنسوبي الجمارك حول العالم، وتحسين تصنيف المكاتب الإقليمية على المستوى العالمي.

وتُعد منيرة الرشيد من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة العلمية والعملية الواسعة التي تمتد لما يقارب 20 عامًا في مجالات تحفيز وإدارة التغيير من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، إضافةً إلى سجلها الحافل بالنجاح في التحول التنظيمي والرقابة التشغيلية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتوجيه الكفاءات الماهرة لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات الجديدة.