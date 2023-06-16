منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الوصول العادل للمورفين الطبي لمستشفيات كل بلدان العالم

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دعت منظمة الصحة العالمية ، إلى المساواة بين الدول في وصول المورفين الطبي لمستشفيات كل بلد في العالم.

وقالت المنظمة في تقرير جديد نشرته ، إن هناك ضرورة ملحة لوصول هذا الدواء المضاد للآلام للأمراض العضال ، والمدرج منذ عام 1977 على قائمة المنظمة للأدوية الأساسية إلى مرافق الرعاية الطبية في كل مكان.

وأشار التقرير ، أن التفاوت في وصول المورفين الطبي إلى البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المرتفع بلغ فارقاً من 5 إلى 63 ضعفاً، وهي إحدى حالات عدم المساواة في الصحة العالمية ، مشيرا إلى أنه لوحظ بشكل عام أن الإمداد غير المنتظم للمورفين وغيره من المواد الأفيونية في المرافق الصحية يرجع إلى محدودية التمويل في البلدان منخفضة الدخل.

وقدم التقرير توصيات لتحسين الوصول الأمن والعادل للمورفين للاستخدام الطبي.