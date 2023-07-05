منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تقديم مقترحات ومشروعات لمكافحة سوء معاملة كبار السن

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أطلقت منظمة الصحة العالمية دعوة عامة لتقديم مقترحات ومشروعات تهدف إلى معالجة سوء معاملة كبار السن 60 سنة فما فوق، سواء للأفعال المنفردة أو المتكررة أو الإهمال.

وأوضحت أن إساءة معاملة كبار السن التي يمكن أن تحدث في المجتمع ومؤسسات الرعاية، تشمل العنف الجسدي والنفسي والاستغلال المادي والإيذاء المنهجي، وكذلك العنف وسوء المعاملة داخل الأسرة من قبل الأبناء أو الأحفاد أو الأزواج والزوجات.

وأشارت إلى أن شخصا من بين كل ستة أشخاص يبلغ 60 سنة فما فوق يعانون من أحد أنواع سوء المعاملة، مما يؤدي إلى عواقب صحية بدنية ونفسية.