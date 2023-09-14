منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيا تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة

المناطق_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن ليبيا تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب العاصفة الممطرة «دانيال»، التي سببت أكبر وأسوأ فيضانات شهدتها في القرن الماضي، حيث طالت الأضرار الكبيرة قرابة 1.8 مليون شخص شرق ليبيا.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، أن جميع المتضررين من الفيضانات بحاجة ماسة إلى أشكال الدعم العاجل، والخدمات الصحية الأساسية، والتدخلات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المتضررين عرضة لخطر متزايد من الأمراض المنقولة عبر المياه، وغيرها من الأمراض التي تتفشى في هذه الظروف المماثلة.