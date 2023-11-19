منظمة الصحة العالمية: شاهدنا مقبرة جماعية عند بوابة مستشفى الشفاء في غزة

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قالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها قادت فريقا إنسانيا لزيارة مستشفى الشفاء في شمال غزة السبت لتقييم الوضع هناك، مشيرة إلى أن الفريق شاهد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك.

وضم الفريق خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها “منطقة موت”.

وكانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة. وجاء في بيان المنظمة أن الفريق شاهد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك.