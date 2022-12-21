منظمة “الفاو” تحذر من حدوث مجاعة في الصومال خلال العام المقبل

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حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( الفاو ) من حدوث مجاعة في الصومال خلال العام المقبل، منبهة إلى أن أكثر من 700 ألف شخص قد يواجهون المجاعة في عام 2023 م.

وقال ممثل الفاو في الصومال إتيان بيترشميت : “ستكون هناك حاجة إلى مستويات مستدامة من الدعم على نطاق واسع حتى منتصف إلى أواخر عام 2023، إذا أردنا منع المجاعة، وليس تأخيرها فقط”.

وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية ليس فقط لمساعدة المجتمعات على تلبية احتياجاتها الفورية، ولكن أيضا حتى تتمكن من تكييف سبل عيشها وبناء المرونة في مواجهة أزمات المناخ والصدمات الاقتصادية، وإعدادها لما قد يجلبه المستقبل.

وتخطط الفاو للوصول إلى أكثر من مليون شخص إضافي في الأشهر المقبلة، لكنها ستحتاج إلى أموال إضافية لتنفيذ عملياتها، بما في ذلك مساعدة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا ) قد حذر بدوره من معاناة بعض المناطق في الصومال من المجاعة خلال العام المقبل، إذا لم يقم المجتمع الدولي بزيادة الدعم الإنساني وتوسيع نطاق المساعدات، لا سيما في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يعاني أكثر من 6 ملايين شخص في الصومال من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك 1.4 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما أدى الجفاف إلى نزوح 759 ألف شخص، نصف مليون منهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.