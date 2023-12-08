منظمة الفاو: تفاقم أزمة الغذاء والجوع في أفريقيا

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” عن تفاقم أزمة الغذاء والجوع في قارة أفريقيا، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ووفقًا لتقرير أصدرته المنظمة اليوم بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الغذاء العالمي، حول اتجاهات انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية في أفريقيا، تؤكد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات شاملة وعاجلة، حيث يعاني 282 مليون شخص في أفريقيا، أي نحو 20 % من السكان من نقص التغذية، بزيادة قدرها 57 مليون شخص مقارنة ببيانات ما قبل جائحة “كوفيد19” ، وأن أكثر من مليار شخص غير قادرين علي تحمل تكلفة نظام غذائي صحي. ويعاني نحو 30 % من الأطفال من التقزم بسبب سوء التغذية.

كما أكد التقرير أن أفريقيا لاتزال بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية الواردة في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة إلى أهداف “مالابو” المتمثلة في القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول 2025.

وفي السياق، ذكر الممثل الإقليمي للفاو في قارة أفريقيا ابيبي هايلي غابرييل، “أن تدهور حالة الأمن الغذائي وعدم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التغذية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، يحتّم على الدول تكثيف الجهود إذا أردنا الوصول إلى عالم خالٍ من الجوع.