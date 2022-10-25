منظمة كاتموسفير تعلنُ انطلاقَ النسخة الثانية من مباردة “كات ووك”

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أعلنَت منظمة (كاتمو سفير) اليوم، موعدَ انطلاق المبادرة العالمية “كات ووك” في نسختها الثانية بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر القادم، مبينة أن هذه المبادرة العالمية تأتي للحفاظ على حياة القطط البرية ومن بينها (النمر العربي).

وأفادت المنظمة – في بيان صحفي اليوم- أن المبادرة إحدى حملاتها التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وأشارت إلى أن الفعالية تهدف إلى قطع مسافة سبعة كيلومترات لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم، ودعم اليغور، والفهد، ونمر الثلج، والنمر، والأسد، والببر، وأسد الجبال، ومن ضمنها النمر العربي الذي يعيش في شبه الجزيرة العربية.

وأبانت أن المبادرة تسعى لتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق؛ إذ تُسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية، وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

ولفتت الانتباه إلى أن “كات ووك” مسيرة توعوية تقام سنوياً، وتهدف إلى نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا بتسليط الضوء على أهمية المحافظة على القطط البرية السبعة.

الجدير بالذكر أن صاحبةَ السموِّ الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية،أطلقت عام 1442 منظمة غير ربحية تحمل اسم “كاتموسفير” ( Catmosphere)؛ بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة “بانثيرا” التي تعدُّ المنظمة الوحيدة المكرسة حصريا للحفاظ على حياة 40 نوعًا من القطط البرية في العالم من خلال إطلاق عدد من المبادرات الإستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.