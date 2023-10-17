منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحتفي باليوم العالمي لكبار السن

المناطق-واس

نظمت منظومة النقل والخدمات اللوجستية فعالية توعوية ترفيهية لكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، بحضور معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، وبمشاركة كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لكبار السن “وقار”.

وتأتي هذه الفعالية كإحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية المتعددة، والتي تقام بالتعاون مع الجمعيات الوطنية المختلفة.

وأوضح مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة، ومنها رفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث يعمل كبار السن على تقديم إسهامات عدة للمجتمع عن طريق العمل التطوعي، مضيفًا أن نقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى تأتي من خلال خبرتهم التي اكتسبوها في الحياة.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الفئة العمرية واحتياجاتها الصحية والنفسية والاجتماعية، ورفع الوعي بحقوق كبار السن وأهمية الرعاية النفسية والصحية لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما يستطيع كبار السن تقديمه من إسهامات في المجتمع، وكذلك نهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوقهم والتحديات التي تواجههم؛ وتستهدف الفعالية التي تنظمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية إلى رفع مستوى الاهتمام بمكانة كبار السن وتلمس احتياجاتهم الصحية والتعرف بحقوقهم، وإبراز الخدمات المقدمة لهم، تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة المجتمع، إلى جانب أهمية التوعية بالرعاية الوقائية والعلاجية، وتعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وكذلك إبراز أهمية تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن مع توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن.

وشهدت الفعالية تسجيل الحضور كمتطوعين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وإشراكهم في الفقرات الترفيهية والاجتماعية والتنظيمية؛ بهدف إدخال الفرح والسرور على قلوب كبار السن.

ويعد اليوم العالمي لكبار السن أحد المناسبات العالمية التي يتم الاحتفاء بها في شهر أكتوبر من كل عام؛ إذ تهدف إلى حث القطاعات الحكومية والخاصة, لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحي جيد ورفع مستوى جودة الحياة، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.