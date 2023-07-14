منع إذابة الأغذية المجمدة في الماء الساخن وأحواض الغسيل

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاشتراطات العامة لإذابة المنتجات الغذائية المجمدة، والتي عدم إذابة الأغذية المجمدة سريعة الفساد في أحواض الغسيل، أو في الماء الساخن، أو بواسطة الغمر في الماء وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

وبينت الهيئة، في المواصفة التي طرحتها على منصة “استطلاع”، اشتراطات إذابة منتجات الأسماك، وهي ألا تتم إعادة تجميد الأسماك المجمدة بعد إذابة الثلج طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية، وأن تكون فترة الصلاحية للأسماك المبردة طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البنود 3.2، 4.2.

ونصت الاشتراطات على أن يتم وضع عبارة أنه سمك مجمد مذاب أو سمك مجمد تمت إذابته، وأن يتم توضيح تاريخ الإذابة على المنتج، وأن يتم وضع فترة الصلاحية بعد هذ التاريخ بحد أقصى 9 أيام.

وأكدت الاشتراطات على ضرورة ألا تتم إذابة لحوم الدواجن الكاملة لعرضها في الأسواق على أنها مبردة، أو مذابة أو مسبقة التجميد، مشيرةً إلى أنه يمكن تسويق أجزاء لحوم الدواجن المذابة والمعاد تجميدها في حالة صدور الدجاج وقطع الدجاج المتبلة، أو الصدور الطرية 3.3 أو المغطاة بالبقسماط.

كما اشترطت أن تتم إذابة منتجات الدواجن عند درجة حرارة 4.4 درجة مئوية أو أقل، وأن يكون باستخدام الطرق الآمنة، وفي حال استخدام دواجن مجمدة لتحضير الدواجن المتبلة فإنه يجب الالتزام بتطبيق عملية الإذابة السريعة وفق الممارسات الصحية السليمة، وكذلك استخدام التجميد السريع بعد التتبيل، على أن يباع المنتج النهائي مجمداً في هذه الحالة وليس مبرداً.

وشددت الاشتراطات على أن تتم إذابة منتجات البيض بطريقة صحية وآمنة، وأن يتم فحص كل حاوية من البيض المجمد للتأكد من حالتها ورائحتها قبل إفراغها مباشرة في كسارة أو خزان استقبال البيض المجمد، ويمكن إذابة بياض البيض المجمد الذي سيتم استخدامه في إنتاج الزلال المجفف في درجة حرارة الغرفة.

وأكدت الاشتراطات على ضرورة وضع البيض المجمد المعبأ في حاويات معدنية أو بلاستيكية عند درجة حرارة 21 درجة مئوية أو أقل دون غمر لسرعة إزالة الجليد، كما اشترطت أن يتم الاحتفاظ بالسائل المذاب عند درجة 4.4 مئوية أو أقل، باستثناء المنتج المراد بسترته أو تثبيته عن طريق إزالة الجلوكوز، بشرط ألا يحتفظ بالسائل المذاب لأكثر من 16 ساعة قبل المعالجة أو التجفيف.

وشملت الاشتراطات أن يتم اتباع الطرق الصحية في مناولة الحاويات وإزالة منتج البيض، وأن يتم تفكيك الكسارات وغيرها من المعدات المستخدمة في عمليات إزالة الثلج، ويتم غسلها وشطفها وتعقيمها في نهاية كل وردية، وأن يتم غسل الكسارات بعد كل استخدام في حال تم استخدامها بشكل متقطع، ومرة أخرى قبل وضعها قيد الاستخدام.

كما تضمنت الاشتراطات أن تتم إذابة البيض السائل المجمد عند درجة حرارة 4 درجات مئوية، بشرط ألا تتجاوز 48 ساعة، وفي حال إذابته عند درجة جرارة أعلى من 4 درجات مئوية فإنه يجب ألا تتجاوز 24 ساعة.

ونصت الاشتراطات أيضاً على ألا تتم إذابة الأحشاء واللحوم المجمدة لعرضها في الأسواق على أنها مبردة، أو مذابة، أو مسبقة التجميد، وفي حال استخدام لحوم مجمدة لتحضير اللحوم المتبلة فإنه يجب الالتزام بتطبيق عملية الإذابة السريعة وفق الممارسات الصحية السليمة، وكذلك استخدام التجميد السريع بعد التتبيل، على أن يباع المنتج النهائي مجمداً في هذه الحالة وليس مبرداً.

كما نصت الاشتراطات على ألا تتجاوز درجات الحرارة في أماكن التحضير ومعالجة المنتج والتتبيل 12˚س، كما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة اللحوم المجمدة المستخدمة في إعداد المنتج 5˚ س.​