منع التدخين وعلاقته بتقليل حدوث الجلطات.. استشاري أمراض قلب يوضح

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، ان التدخين تقلل من احتمالية الجلطة.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعد إيقاف التدخين لمدة سنة كاملة؛ تنزل احتمالية الجلطة إلى 50% وترجع لمستوى غير المدخن بعد سنتين”.

وفي سياق متصل، أشار: “في المريض الذي لديه دعامة شريانية سابقة، يجب أن يكـــون الكولسترول الضار LDL أقل من 1.7”.

وأضاف النمر: “في الشخص السليم الذي لايعاني من أمراض ولا جلطات سابقة، يجب ان يكون الكولسترول الضار أقل من 130”.