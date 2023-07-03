منع طيران مسافرة بسبب «دورة المياه»

المناطق_متابعات

منعت شركة طيران، سائحة بريطانية من السفر على متن رحلاتها بسبب استخدامها «دورة مياه» خاطئة على متن الطائرة. والمشكلة التي واجهتها السائحة هي أن شركة الطيران؛ التي أقلتها إلى وجهتها البعيدة، رفضت استقبالها في رحلة العودة، ما اضطرها للبحث عن شركة طيران بديلة.

ونقلت «العربية» تفاصيل الحادثة، التي نشرتها صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، حيث منعت شركة الطيران البريطانية المعروفة؛ وهي واحدة من أكبر منظمي الرحلات السياحية في البلاد، راكبة من السفر مجدداً على متن رحلاتها، وذلك بسبب استخدامها دورة المياه الخاطئة على متن الطائرة.

وبحسب الصحيفة؛ فقد قيل لإحدى السيدات السائحات بأنه لم يُسمح لها بالسفر عندما ذهبت لتسجيل الوصول في رحلة العودة من جامايكا إلى بريطانيا، وذلك بسبب استخدام «دورة المياه الخطأ» على متن الطائرة.

وكانت المسافرة فيكتوريا ديفوري في رحلة السفر إلى خليج مونتيغو، واحتاجت إلى استخدام دورة المياه في الرحلة التي تستمر لبضع ساعات.

وقررت ديفوري؛ وهي سيدة مصابة بالتوحّد، استخدام دورة المياه القريبة من مطبخ الطائرة؛ لأن راكباً آخر كان في دورة المياه الأخرى لفترة طويلة.

واضطرت السيدة للعبور من المطبخ داخل الطائرة من أجل الوصول إلى دورة المياه الأخرى، وهو ما اعتبره الطاقم إخلالاً بالتعليمات، حيث كان يتم تجهيز الطعام هناك، ويُمنع على المسافرين الدخول.