منع طيران مسافرة بسبب «دورة المياه»

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منعت شركة طيران، سائحة بريطانية من السفر على متن رحلاتها بسبب استخدامها «دورة مياه» خاطئة على متن الطائرة. والمشكلة التي واجهتها السائحة هي أن شركة الطيران؛ التي أقلتها إلى وجهتها البعيدة، رفضت استقبالها في رحلة العودة، ما اضطرها للبحث عن شركة طيران بديلة.
وبحسب الصحيفة؛ فقد قيل لإحدى السيدات السائحات بأنه لم يُسمح لها بالسفر عندما ذهبت لتسجيل الوصول في رحلة العودة من جامايكا إلى بريطانيا، وذلك بسبب استخدام «دورة المياه الخطأ» على متن الطائرة.
وكانت المسافرة فيكتوريا ديفوري في رحلة السفر إلى خليج مونتيغو، واحتاجت إلى استخدام دورة المياه في الرحلة التي تستمر لبضع ساعات.
وقررت ديفوري؛ وهي سيدة مصابة بالتوحّد، استخدام دورة المياه القريبة من مطبخ الطائرة؛ لأن راكباً آخر كان في دورة المياه الأخرى لفترة طويلة.
واضطرت السيدة للعبور من المطبخ داخل الطائرة من أجل الوصول إلى دورة المياه الأخرى، وهو ما اعتبره الطاقم إخلالاً بالتعليمات، حيث كان يتم تجهيز الطعام هناك، ويُمنع على المسافرين الدخول.