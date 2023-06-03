منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من العراق

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استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والجوزات والصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول والراحة لهم .

وعبر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن ، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج , مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

يُذكر أنَّ مرافقَ الخدمات بالمنفذ تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَت الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.