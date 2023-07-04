منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين المغادرين

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بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ودّع منفذ جديدة عرعر اليوم، طلائع حجاج بيت الله الحرام – الدفعة الأولى من المغادرين من الجنسية العراقية – بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وتم رفع جاهزية المنفذ في إنهاء إجراءات خروج الحجاج بيت الله الحرام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية والجمركية ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية والتطوعية على مدار الساعة في منفذ جديدة عرعر لتقديم خدماتهم وفقاً لخطة معدة بشكل دقيق .

كما وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، هديةَ خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف.

وأعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وخدمات متكاملة خلال موسم الحج.