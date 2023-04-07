منها أجزاء عن السعودية.. عمار تقي يكشف المستور عن المحذوف من حلقات مع وزير خارجية قطر السابق “حمد بن جاسم” (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي، عمار تقي، عن كواليس مقابلته الإعلامية مع وزير خارجية قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، مشيرًا إلى أسباب حذف بعض الأجزاء من المقابلة.

وقال عمار تقي خلال ظهوره في برنامج الليوان الذي يقدمه عبدالله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “في البداية أحب أن أوجه التحية للشيخ حمد بن جاسم، وما تم حذفه في المقابلة الإعلامية عن مواضيع تتعلق بقضايا تاريخية مع المملكة العربية السعودية والبحرين”.

وأضاف: “لا أتذكر الوقت الذي تم حذفه من المقابلة وقتها، والحذف حدث بسبب الإدارة، وكان هناك اتفاق بين الطرفين بعرض كامل الحلقات، وهو ما أثار غضب وزير الخارجية القطري”.

وأكمل: “عند بث الحلقة، حدث جدل كبير من الجمهور السعودي بسبب المعلومات التي تحدث عنها وزير الخارجية القطري، والتي كانت مغلوطة بشكل كبير”.

وواصل: “الهجوم والاستياء من الجمهور السعودي استمر لمدة يومين أو ثلاثة، وذلك ضد وزير الخارجية القطري وضدي على مدار الساعة، وذلك بسبب عدم تصحيحي المعلومات الخاطئة”.

منها أجزاء عن السعودية..

عمار تقي يكشف المستور عن المحذوف من حلقات مع وزير خارجية قطر السابق "حمد بن جاسم" #عمار_تقي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/CrbCEbeJxM — الليوان (@almodifershow) April 6, 2023

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