منها احتباس البول والمسكنات.. 4 عادات يومية ضارة للكليتين

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تتمثّل وظيفة الكليتين الأساسية في تصفية الفضلات والرواسب من الجسم وإخراجها في البول، كما تقومان بضبط مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وفق المعدلات الطبيعية المطلوبة، وتعمل على إفراز الهرمونات المسؤولة عن ضبط ضغط الدم وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء وإنتاج فيتامين “د” المهم لصحة العظام.

وتتأثر الكليتان بعدة عوامل ناتجة عن سلوكيات يومية ينتهجها البعض، وخصوصاً عند مرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث يتسبب تضررهما في مضاعفات خطيرة مثل تورم الذراعين والساقين وفقر الدم والوذمة الرئوية وفرط بوتاسيوم الدم وتجمع السوائل في الرئتين.

وفيما يلي نستعرض أبرز العادات اليومية المسببة لتضرر الكليتين: