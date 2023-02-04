منها الاكتئاب.. 5 مشاكل صحية تتزايد خلال الشتاء

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تتسبب الأجواء الباردة خلال فصل الشتاء، في ظهور بعض التغيرات على الجسم وقدرة أعضائه على أداء وظائفها الحيوية بشكل طبيعي.

وتؤثر معايشة الأجواء الباردة على الصحة النفسية والجسدية لدى الغالبية خلال فصل الشتاء، لكنها تكون أكثر تأثيراً على بعض الفئات مثل كبار السن والأطفال والحوامل.

وهذه أبرز التغيرات والمشاكل الصحية التي تطرأ خلال موسم الشتاء: