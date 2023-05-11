منها التظليل والمراوغة.. “المرور السري” يرصد عدة مخالفات مرورية بالشرقية

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تمكّنت دوريات المرور السري بالمنطقة الشرقية من رصد وضبط عدد من المخالفات المرورية، من أبرزها مخالفات عدم المحافظة على اللوحة واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرصودة شملت مخالفة عدم المحافظة على لوحة المركبة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وتظليل المركبة بدرجة تحجب الرؤية، والتعديل على هيكل المركبة (فلتر وأصوات مزعجة).

وأضافت أن المخالفات تضمّنت أيضاً؛ المراوغة بين المركبات والقيادة على أكتاف الطريق، وعدم استخدام الأنوار أثناء السير ليلاً، والتعديل على هيكل المركبة (فلتر رياضي)، والقيادة من دون لوحة أمامية.