منها الحلوى.. 7 أطعمة تُسهم في تخفيف الوزن

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ولكن بعض الخبراء كان لهم رأي آخر وفقاً لـ”إيتنغ ويل” حيث نصحوا بعدم الاستغناء عن بعض الأطعمة المفضلة التي يمكن تناوُلها ضِمن نظام صحي متوازن لا يؤثر بشكل سلبي على تخفيف الوزن.

يعتمد الكثير من الأشخاص على نظام غذائي معين يمنع من خلاله تناوُل بعض الأطعمة المفضلة بهدف إنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق.

1-الأفوكادو: قالت اختصاصية التغذية إليزابيث شو: إن ثلث حبة أفوكادو متوسطة الحجم تحتوي على 3 غرامات من الألياف الغذائية، إلى جانب الأحماض الدهنية غير المشبعة للحفاظ على الشعور بالشبع، ودعم صحة القلب والحفاظ على الوزن الصحي.

2-البذور: تحتوي البذور على ألياف وبروتين ومنها الشيا والكتان واليقطين حيث يمكنها امتصاص الماء بأكثر من 10 أضعاف وزنها، مما يسمح لها بالانتفاخ في الجهاز الهضمي والمساعدة على الشعور بالشبع.

3-البطاطا الحلوة: تتميز البطاطا الحلوة بأنها مليئة بفيتامين A كما أنها غنية بالبوتاسيوم، ونشا مقاوم للهضم وقد تم ربطه بمستويات منخفضة من هرمون اللبتين، المعروف بأنه يزيد الشهية، فالحبة الواحدة تحتوي على 151 سعراً حرارياً وقرابة 12% من احتياجات الشخص اليومية.

4-الفاكهة: تناول حصتين من الفاكهة يومياً يُسهم في الحصول على نمط حياة صحي، حيث إن معظم الفاكهة مصدر جيد للألياف والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع.

5-المكسرات: توصلت الأبحاث إلى أن المكسرات جزء مهم من النظام الغذائي الصحي وتشمل الجوز واللوز، والفستق والكاجو وغيرها.

6-الحبوب الكاملة: تناوُل المزيد من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والذرة الرفيعة والشوفان، يساعد في حصول الجسم على كمية مناسبة من الألياف والشعور بالشبع.