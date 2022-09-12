منها الحلويات والمشروبات الغازية.. تجنب 6 أطعمة تؤذي صحة قلبك

تعد أمراض القلب من بين أكثر مسببات الوفاة شيوعًا في العالم، وعلى الرغم من أنها في كثير من الأحيان ترتبط بعوامل قد لا يتحكم بها الإنسان، مثل العوامل الوراثية، فإنه من الممكن التقليل من خطرها، من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي وتجنب المأكولات والمشروبات الضارة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.