منها الطبيب والإعلامي والمعلم .. وظائف تحميك من الخرف

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أشارت دراسة جديدة من جامعة أوسلو، إلى أن الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً معرفياً يكون لديهم خطر أقل للتدهور المعرفي والخرف مقارنة بالذين يعملون في الأدوار الروتينية، ومنهم: الباحثون والمعلمون والأطباء والإعلاميون والمحامون وغيرهم.

ووجد البحث أن الوظائف الروتينية، مثل وظائف سُعاة البريد وعمال الطرق، ترتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي بنسبة 66%، وزيادة احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 37%، مقارنة بالوظائف الأكثر تحفيزاً معرفياً.

وبحسب (فري ويل هيلث)؛ يؤدي الانخراط في أنشطة محفزة عقلياً إلى بناء احتياطي معرفي يمكنه التكيُّف مع التغيرات المرتبطة بمرض ألزهايمر، وربما تأخير أعراض الخرف