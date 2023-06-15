منها القرطم والأفوكادو.. أفضل 5 زيوت لتحضير الوجبات

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يعتبر الطهي باستخدام الزيوت من أسرع أنواع الطهي اليومية التي تفضلها ربات البيوت، ويرجع ذلك لأنها تعمل على توفير الوقت للقيام بالأعمال المنزلية الأخرى، إلا أن اختيار نوع الزيت المستخدم يتحكم في مدى مأمونية الطعام ومناسبته للصحة العامة.
وفي هذا الصدد، وجد العلماء في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الأفراد الذين يعانون من السمنة أو السكري، ويحصلون على أكثر من 20% من السعرات الحرارية اليومية من الوجبات المقلية، تظهر لديهممستويات عالية الارتفاع من الدهون على الكبد، مقارنة بالآخرين الذين يتناولون وجبات مقلية أقل أو لا يأكلون على الإطلاق.
ونستعرض أبرز الزيوت الصحية التي يُنصح باستخدامها لتحضير الوجبات:
“زيت الزيتون البكر الممتاز”: يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وبعض الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، حيث ربطته العديد من الدراسات بتحسين صحة القلب والوقاية من أمراض الأوعية الدموية.
“زيت الأفوكادو”: مليء بفيتامين E ويحتوي على واحد من أعلى محتويات الدهون الأحادية غير المشبعة، ويحتوي أيضاً على كمية وفيرة من مادتي اللوتين والكاروتين اللتين ثبتت فعاليتهما في تحسين صحة العين.
“زيت السمسم”: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما قد يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، ويقي من تراكم الدهون والمواد الأخرى في جدران الشرايين التي تتسبب في تضييق الأوعية وزيادة ضغط الدم.
“زيت القرطم”: ويتم الحصول عليه من نبات القرطم الزهري المعروف بـ “العُصفر”، ويحتوي على حمض اللينوليك الذي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي أيضاً على مواد كيميائية تساعد في منع تجلط الدم، وتوسيع الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتحفيز القلب.
“زيت الفول السوداني”: يجرى الحصول عليه من خلال عصر حبات الفول السوداني بعد تبخيرها، وهو مصدر قوي لفيتامين “هـ”، كما تم ربطه ببعض الفوائد الصحية ومنها تقليل عوامل خطر معينة لأمراض القلب وخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.