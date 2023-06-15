منها القرطم والأفوكادو.. أفضل 5 زيوت لتحضير الوجبات

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يعتبر الطهي باستخدام الزيوت من أسرع أنواع الطهي اليومية التي تفضلها ربات البيوت، ويرجع ذلك لأنها تعمل على توفير الوقت للقيام بالأعمال المنزلية الأخرى، إلا أن اختيار نوع الزيت المستخدم يتحكم في مدى مأمونية الطعام ومناسبته للصحة العامة.

وفي هذا الصدد، وجد العلماء في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الأفراد الذين يعانون من السمنة أو السكري، ويحصلون على أكثر من 20% من السعرات الحرارية اليومية من الوجبات المقلية، تظهر لديهممستويات عالية الارتفاع من الدهون على الكبد، مقارنة بالآخرين الذين يتناولون وجبات مقلية أقل أو لا يأكلون على الإطلاق.

ونستعرض أبرز الزيوت الصحية التي يُنصح باستخدامها لتحضير الوجبات: