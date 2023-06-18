منها الوفاة.. دراسة حديثة تحذر من مخاطر عدم شرب الماء بكمية كافية

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ترامناً مع دخول فصل الشتاء يمتنع الكثير من الأشخاص عن شرب الماء لعدم شعورهم بالعطش أو النسيان، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر صحية كثيرة.

وأوضحت دراسة حديثة شملت 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين 45 و65 عاماً، أن الامتناع عن شرب كمية كافية من الماء يسبب شيخوخة مبكرة تصل إلى الوفاة، وفشل القلب، والرجفان الأذيني والسكري والخرف والسكتة الدماغية.

واعتمدت الدراسة، التي لم تشِر إلى كمية المياه التي شربها المشاركون، على قياس نسبة الصوديوم في الجسم، مبينةً أن الصوديوم يكون مرتفعاً لدى الأشخاص الذين يشربون كمية كافية من الماء.

وأوضحت أنه ليس هناك كمية ثابتة يوصى بها يومياً، لأن الأمر يختلف من شخص لآخر باختلاف الوزن والحالة الصحية، مبينةً أن الإنسان يشرب ما يعادل نصف وزنه بالرطل.

وأشارت إلى أن الشخص إذا كان وزنه 150 رطلا، أي 68 كيلوغراما، فإنه يحتاج إلى شرب 75 أونصة من الماء أي 2.2 لتر، وما يقارب 9 أكواب في اليوم الواحد، موضحة أن الجسم بحاجة أكبر للماء مع التقدم في العمر.