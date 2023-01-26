منها تجنب العض.. 6 إرشادات عند تقليم الأظافر

يتسبب ترك الأظافر حتى تطول في تراكم الأوساخ والجراثيم والفطريات داخلها، لذلك يجب تقليمها وتطهيرها بشكل دائم، ولكن ينصح الخبراء بمجموعة من الإرشادات عند قص وتقليم الأظافر لمنع العدوى.

وينشأ عن الاستعمال الخاطئ لأدوات تقليم الأظافر عدة مخاطر متعلقة بانتشار العدوى، خصوصاً في حالة استخدام أدوات غير معقمة أو محاولة قضم الأظافر الطويلة عن طريق الفم والأسنان.

ونستعرض فيما يلي أبرز الإرشادات الصحية التي يجب الالتزام بها عند تقليم الأظافر: