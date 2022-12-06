منها تحضيره فور إخراجه من الثلاجة.. 5 أخطاء شائعة في طهو الدجاج

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يسعى الكثير من الناس عند الدخول إلى المطبخ لتحضير الطعام إلى الحصول على مذاق لذيذ، إلا أنهم يغفلون عن طريقة تحضير بعض الأطعمة ما يفقدها منافعها الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

وأوضح موقع “إيت ذيس”، أن هناك خمسة أخطاء شائعة يرتكبها الكثير عند طهو الدجاج، وربما تنال من الفوائد الغذائية له وهي كالتالي:

– درجة طهو الدجاج: يوصي خبراء الطبخ بالطهو لمدة معقولة، مع ضرورة وضع لحم الدجاج في خلطة بهارات أو صلصلة قبل التحضير، وفي حال تحضير دجاجة بأكملها يجب الانتباه إلى الفخذ يجهز بسرعة في حين يتطلب الصدر مدة أطول لذا يحبذ استخدام محرر لقياس الحرارة أثناء الطهو.

– إضافة البهارات و”التتبيلة”: يجب إضافة البهارات و”التتبيلة” عند بداية وضع اللحم في الفرن أو المقلاة حتى يتشرب ما أضيف له ثم يأخذ النكهة خلال عملية الطهو؛ وذلك للحصول على لحم بمذاق لذيذ.

– جودة الدجاج: قبل عملية الطهو يجب التأكد من جودة الدجاج، حيث يكون لحم الدجاج الطبيعي في العادة ذا لون أقرب إلى الوردي، في حين أن اللون الباهت أو الرمادي قد يكون علامة على فساده أو أنه لم يعد صالحاً للاستخدام.

– غسل الدجاج: يُحذر خبر الصحة من غسل الدجاج كونه يؤدي إلى انتشار بكتيريا كثيرة في المطبخ.

– طهو الدجاج فور إزالته من الثلاجة: تحضير الدجاج فور خروجه من الثلاجة لا يؤدي إلى الحصول على المذاق المطلوب، والأفضل تركه لمدة ربع ساعة بعد إخراجه ومن ثم البدء في عملية الطهو.