منها تناول القهوة والزبادي.. 5 نصائح لتجنب خلل وظائف الأمعاء

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يوثر اختلال التوازن البكتيري (الميكروبيوم) في الأمعاء إلى حدوث خلل في وظائفها، التي تتمثل في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وتلقى العصارة الصفراوية والبنكرياسية عبر قناة البنكرياس للمساعدة في الهضم.

وينصح مختصون، باتباع مجموعة من العادات اليومية لتحسين وظائف المعدة وتجنب حدوث خلل بها، للوقاية من أعراضها الشائعة التي تشمل الإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وآلام البطن، والغثيان والتقيؤ، ووجود دمــــ في البراز.

وفيما يلي نستعرض أبرز العادات اليومية لتجنب خلل وظائف الأمعاء: