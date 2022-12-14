منها تناول القهوة والزبادي.. 5 نصائح لتجنب خلل وظائف الأمعاء

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يوثر اختلال التوازن البكتيري (الميكروبيوم) في الأمعاء إلى حدوث خلل في وظائفها، التي تتمثل في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وتلقى العصارة الصفراوية والبنكرياسية عبر قناة البنكرياس للمساعدة في الهضم.
وينصح مختصون، باتباع مجموعة من العادات اليومية لتحسين وظائف المعدة وتجنب حدوث خلل بها، للوقاية من أعراضها الشائعة التي تشمل الإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وآلام البطن، والغثيان والتقيؤ، ووجود دمــــ في البراز.
وفيما يلي نستعرض أبرز العادات اليومية لتجنب خلل وظائف الأمعاء:
1- “تناول القهوة الصباحية”: يُنصح بتناول القهوة صباحاً مع إضافة البهارات مثل القرفة والقرنفل والألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان، وذلك لمنع حدوث التهابات الأمعاء وزيادة فعالية المضادات الحيوية.
2- “تناول الزبادي”: يُعتبر الزبادي أحد الأطعمة المُخمّرة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك النافعة، ويكن استبداله بالأطعمة المخمرة الأخرى كالكيمتشي والملفوف لتحسين أداء الأمعاء.
3- “الإكثار من الخضروات”: يُنصح بزيادة حصص الخضروات النيئة لما لها من أثر بالغ في تحسين أداء الأمعاء، فضلاً عن أنها مضاد طبيعي للأكسدة ويمكن تناول أي كميات منها بشكل يومي لسعراتها الحرارية المنخفضة.
4- “تنويع الوجبات”: يفيد تنويع الوجبات اليومية في تحسين أداء الأمعاء، فلا يجب الاقتصار على نوع واحد من العناصر الغذائية، ويمكن وضع جدول يومي للوجبات التي يتم تناولها لضمان تنوعها واحتوائها على كافة العناصر الغذائية.
5- “تجنب الشاشات”: يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات عند التعرض له قبل النوم بشكل كبير على التمثيل الغذائي، ويمنع قيام أعضاء الجسم (ومنها الأمعاء) بوظائفها الأساسية بشكل صحيح، فضلاً عن تسببه في الأرق والتوتر والقلق والحد من إفراز هرمون الميلاتونين الخاص بالنُعاس.