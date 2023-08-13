منها مكة والرياض.. خبير طقس يُحذر من حر ومطر وغبار على هذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة تساقط أمطار مع رياح مغبرة وأجواء حارة على معظم مناطق المملكة.

أجواء حارة على معظم مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في منصة إكس “تويتر” سابقًا، أنه يتوقع اليوم أجواءً حارة نهارًا وهي أقل من الأيام الماضية.

وأضاف أن الحرارة تعتبر حول إلى أقل المعدل السنوي في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق والخليج العربي.

أجواء معتدلة الحرارة على المرتفعات

وبين أن الأجواء تكون معتدلة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة نهارًا ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.

أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة

وتوقع تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.

وتمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من مناطق حائل والمدينة المنورة وتبوك وجنوب منطقة الرياض تسبق برياح نشطة ومغبرة.

كما توقع هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة، أحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والشمالية من المملكة.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، تبوك والمدينة المنورة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

فيما يكون الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.