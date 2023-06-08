منها منع انتقال العدوى.. 7 فوائد صحية للقرفة

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تُعَدّ القرفة نوعًا من التوابل الفائقة، الغنية بمضادات الأكسدة، إضافة إلى ذلك فلها فوائد عديدة.

وتشير الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تقلل كمية السكر التي تدخل مجرى الدم بعد الوجبات، وتحاكي في بعض الحالات تأثير الأنسولين.

وأبانت أن استهلاك القرفة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقلل من ضغط الدم عند تناولها باستمرار لمدة 8 أسابيع على الأقل.

وأضافت أنه يمكن لبعض المركبات الموجودة في القرفة، تثبيط تراكُم البروتين المسبب لمرض ألزهايمر، في الوقت نفسه، تشير دراسات إلى أن زيت القرفة يمكن أن يساعد في قتل بعض الفطريات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي.

فيما ذكرت دراسات طبية أن المستخلصات من القرفة تقلل من نمو الخلايا السرطانية وتكوين الأوعية الدموية في الأورام.

ويمكن أيضا للقرفة منع نمو بعض البكتيريا مثل الليستريا والسالمونيلا، وأظهرت دراسة اختبار إضافية أن التوابل قد تساعد أيضا في منع تسوس الأسنان.

تشير بعض الأبحاث إلى أن القرفة قد تساعد في الحماية من بعض الفيروسات، مثل الإنفلونزا وحمى الضنك، وهي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض.