منها 4 هواتف آيفون.. “أبل” تكشف عن أبرز منتجاتها الجديدة غدًا

أعلنت شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، صاحبة هواتف “آيفون” الشهيرة، أنها ستقيم حفل العرض السنوي لها، مساء غد الأربعاء، والذي ستكشف فيه عن أبرز منتجاتها، بينما ستؤجل كشف منتجات أخرى إلى الشهر المقبل.

تكشف “أبل” عن عدة منتجات وهي:

1- سلسلة هواتف آيفون الجديدة 4 هواتف، أبرزها البرو ماكس 14، كما سيحل ماكس 14 محل هاتف آيفون ميني الصغير.

2- ساعة أبل: الساعة الجديدة “برو” هي من أبرز منتجات أبل التي ستعرض خلال الحدث السنوي، ويتوقع أن تشهد تصميمًا عصريا، وستكون الساعة الأقوى لأبل حتى اليوم.

3- السماعات: ليس مؤكدًا حتى الآن، لكن قد تكشف أبل عن سماعات “أير بودز برو 2” الجديدة، المطورة من نسخة برو الأولى التي لاقت شعبية كبيرة

4- الواقع المعزز: قد تعلن الشركة عن دخولها عالم “الواقع المعزز”، خلال الحفل، وتكشف خطتها القادمة لإنتاج جهاز الواقع المعزز الذي يضع المستخدم في أماكن مبهرة عند ارتدائه.

المنتجات المؤجلة

أما عن المنتجات التي أرجأت “أبل” عرضها خلال المؤتمر المقبل، هي:

1- الأيباد الاقتصادية: ستكشف في أكتوبر شركة أبل عن جهاز أيباد الاقتصادي، الذي سيكون بميزات أقل وتكلفة أقل.

2- أيباد برو: أيباد برو من الجيل العاشر، سيتم كشفها في أكتوبر، وستمثل آخر نسخة من الجهاز الشهير.

3- ماك برو: أبل ستعرض جهاز وحدة المعالجة المركزية فائق المميزات، الذي سيحول جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى جهاز بقدرات هائلة.