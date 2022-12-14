منهم امرأتان.. ضبط 3 مُقيمين لتسولهم بشوارع وطرق الشرقية

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ضبطت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، 3 أشخاص قاموا بالتسول المباشر وغير المباشر في الطرقات والأماكن العامة بالمنطقة.

وجرى ضبط مُقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة، لقيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

كما تم ضبط مُقيمة من الجنسية اليمنية لقيامها بالتسول المباشر من المارة في الأماكن العامة، ومُقيمة أخرى من نفس الجنسية لقيامها بالتسول بشكل غير مباشر عبر بيع العطور في الأماكن العامة.