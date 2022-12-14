أبرز الموادالمناطقالمنطقة الشرقيةمحليات

منهم امرأتان.. ضبط 3 مُقيمين لتسولهم بشوارع وطرق الشرقية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 ديسمبر 2022 - 1:27 صباحًا

المناطق_متابعات

ضبطت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، 3 أشخاص قاموا بالتسول المباشر وغير المباشر في الطرقات والأماكن العامة بالمنطقة.

وجرى ضبط مُقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة، لقيامه بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

كما تم ضبط مُقيمة من الجنسية اليمنية لقيامها بالتسول المباشر من المارة في الأماكن العامة، ومُقيمة أخرى من نفس الجنسية لقيامها بالتسول بشكل غير مباشر عبر بيع العطور في الأماكن العامة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 14 ديسمبر 2022 - 1:27 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى