منى داغستاني.. مطوفة مع الحجاج الروسيين تحكي عن مشاعرها أثناء استقبال حجاج هذا العام

أعربت “منى داغستاني” المطوفة مع الحجاج الروسيين عن بالغ سعادتها في خدمة ضيوف الرحمن.

وقالت إنها منذ أن كانت صغيرة وهي في مهنة الحجاج وخدمتهم، اقتداءً بجدها وأبيها.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنها كانت في وقت سابق، تعمل على خدمة الحجاج العرب وتساعدهم في آداء مناسك الطواف، وكانوا يعبرون لها بالكثير من كلمات الشكر والتقدير.

وأوضحت أنه على الرغم من عدم وجود تشابه في اللغة الروسية والعربية، إلا أن لغة عيون الحجاج الروسيين تظل أقوى من الكلمات.

وأكدت أنها سعيدة بهذه المهمة العالية والمهمة، كما أنها ستقضي الباقي من عمرها في خدمة ضيوف الرحمن.