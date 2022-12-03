من أجل بيليه.. مبابي يدعو الجماهير للدعاء للأسطورة البرازيلية

تعرض أسطورة القدم البرازيلية بيليه إلى أزمة صحية ونقله للرعاية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بالبرازيل.

تم نقل الفائز بكأس العالم ثلاث مرات إلى المستشفى يوم الثلاثاء بعد أن قيل إنه يعاني من تورم عام وقصور في القلب.

ولجأ نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كليان مبابي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإرسال رسالة عاطفية إلى بيليه، عقب تعرضه للوعكة الصحية.

ونشر مبابي الذي يتواجد مع المنتخب الفرنسي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم، قائلًا: صلوا من أجل الملك.

كان بيليه يخضع للعلاج الكيميائي لعلاج سرطان القولون الذي يعاني منه، ومع ذلك ، تشير التقارير إلى أنه لم يعد يستجيب للعلاج الذي يخضع له منذ سبتمبر الماضي.