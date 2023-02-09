من أجل حلول الأمن السيبراني.. “سار” توقع مذكرة تفاهم مع” الإلكترونيات المتقدمة”

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وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية “سار”، مذكرة تفاهم مع شركة “الإلكترونيات المتقدمة” إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية، لتعزيز الاستفادة بينهما من أحدث الحلول لإدارة الخدمات والتطبيقات المؤسسية، وحلول الأمن السيبراني، والتبادل المعرفي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذا التعاون يجسد واحدة من الشراكات الداعمة لتطلعاتنا الوطنية المشتركة، بهدف تعزيز مركز “سار” على أكثر من صعيد؛ وبشكل جاد ومستمر نحو الارتقاء بمستوى خدمات النقل والحلول اللوجستية في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، المهندس زياد بن حمود المسلّم، أن شركته ستعمل بالتشارك مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) ضمن منظومة عمل موحدة تسهم في تحقيق أهداف هذه المذكرة ، وتعزز بشكل فاعل من جملة مكتسباته المرتقبة.

وأشار المسلم إلى أن توقيع هذه المذكرة بمثابة دعم لتطلعات الشركة، والمجسدة في الوقت ذاته لروح الشراكة الوطنية الداعمة لمختلف التطلعات المشتركة للطرفين.